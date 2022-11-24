Популярная украинская телеведущая и звезда "1+1" Алла Мазур, которая пережила онкологию, часто делится с поклонниками своими мыслями и новостями на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала, как готовилась к эфиру в экстремальных условиях.

Как известно, после очередного массированного вражеского обстрела многие регионы Украины остались без электроэнергии, не исключение и Киев. Алла рассказала, что пришлось готовится к эфиру в экстремальных условиях, ведь при любых обстоятельствах он должен состояться. На новой фотографии телезвезда запечатлена в коридоре при свете лампы, над ней "колдует" гример, который готовит ее к эфиру.

В подписи к публикации Мазур рассказала: "ТСН в режиме экстрима. Света в гримерках нет, лифты стоят, в коридорах и на лестнице выручают фонарики в мобилках – как и многих украинцев сейчас. Но эфир должен состояться в любую погоду! Поэтому наносим последние штрихи из прямо в коридоре. А мамина дочь Вероника нас морально поддерживает. P.S. Что рассказали мы в #ТСН в 19.30 в этот экстремальный вечер 23.11.22 – можно посмотреть в ютубе: когда появится электричество и связь. Но – не сдадимся! И победим!".

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