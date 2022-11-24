Популярная украинская певица Ирина Билык, которая с начала войны активно гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео и фото со своих выступлений в Израиле.

На этих кадрах можно увидеть, что Ирину очень тепло встретили во всех залах всех израильских городов, где она давала концерты. Более того, украинскую звезду буквально усыпали роскошными букетами цветов, а она в свою очередь выкладывалась на все сто процентов, исполняя свои хиты.

В подписи к публикации Билык написала: "Невероятная встреча с Израилем меня очень воодушевила! Благодарю все города, моих родных и друзей за любовь и теплые воспоминания... До новых встреч. Отдельная благодарность бренду ... и стилисту Сергею Бызову".

Поклонники тут же принялись комментировать новое видео Ирины: "Это было круто!", "Спасибо за встречу и ваши песни. Плакала, и очень хочу домой в наш очаровательный Киев", "Непревзойденная, самая яркая. Люблю безгранично, жду встречи!", "Спасибо, что приехали в Израиль, проплакала весь концерт. Ирочка, вы прекрасная, душевная и талантливая певица и пишите невероятные хиты", "Гордость Украины", "Спасибо за невероятный концерт", "Ваш концерт был невероятный! От вас передавалась нам удивительная энергетика! Зал не смолкал от аплодисментов, потому что вы лучшая! Большое вам спасибо!".

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