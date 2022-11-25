Украинский теле-радиоведущий и актер Владимир Остапчук опубликовал кадры, которые у многих украинцев вызовут чувство ностальгии.

Остапчук на своей Инстаграм-странице запостил видео, на которых молоденькая ведущая новостей Алла Мазур зачитывает курсы валют.

Так, в тот день доллар стоил чуть больше пяти гривен, а евро – 4,95.

«А голубика по 80 копеек за килограмм. Извините, ностальгия в глаз попала», - прокомментировал видео Остапчук.

Напомним, в настоящий момент Алла Мазур, журналист, телеведущая и ведущая новостей на канале 1+1 является рекордсменкой профессиональных наград – у нее семь статуэток Телетриумф.

Программу ТСН Мазур начала вести 1 января 1997 года - это был первый в истории эфир программы.

В ноябре 2019 года Алла Мазур сообщила об онкологическом заболевании.

«У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я - начинаю бороться", - написала тогда Мазур.

Телеведущая поблагодарила семью, друзей и коллег из "ТСН", которые ее поддержали, и призвала каждую украинку, особенно после 45, проходить профилактический осмотр хотя бы раз в год.

Проходя химиотерапию, Мазур продолжила работать.

Спустя год Алла Мазур, пройдя шесть курсов химиотерапии, вышла в эфир без парика, который носила во время борьбы с болезнью.

Напомним, Леся Никитюк сказал, отреагировала ли София Ротару на перепевку своего хита.

Также сообщалось, что Алла Мазур показала, как в экстремальных условиях готовилась к эфиру.

Кроме того, Politeka.net писала, что Джамала поддержала украинцев после новой ракетной атаки.