Як повідомляє Politeka.net, пісня «Тільки, тільки», що стала кавером на російськомовний хіт Софії Ротару "Только этого мало", всього за 6 днів отримала на YouTube мільйон переглядів.

Нагадаємо, що пісня «Тільки, тільки» у виконанні Лесі Нікітюк присвячена звільненню Херсона.

«Браво, Лесюня! Давно чекала твій новий хіт! Це саме те, що треба зараз! Слава Україні, Слава ЗСУ!», «Браво Леся. Давай нам бiльше пiсень. Ти талант, а голос неймовiрний, Ти ж украiнка. Чекаємо...», «Лесічко! Твої хіти - один другого краще! Голос - просто бомба! Велика сцена за тобою плаче!! Мабуть, жива риба на гарячій сковорідці так не корчиться, як росіяни від твоїх пісень! Ти талантище, в усьому! З такими патріотами Україна обов'язково переможе!», - пишуть українці захоплені коментарі.

Цікаво, що дехто навіть встиг подумати, що це звучить голос Софії Ротару, яка вирішила подарувати своєму хіту нове життя:

«Який чудовий голос. Я спочатку подумала, що це Ротару. Така талановита наша Леся. Дякую за таку пісню. Чекаємо на нові».

І от стало відомо, чи відреагувала на кавер своєї пісні сама Ротару. Як виявилося, відома співачка ще не виходила на зв’язок з Нікітюк:

«Дякую за перегляди і коменти. Чекаю комент Софії Михайлівни», - повідомила телеведуча на своїй інстаграм-сторінці.

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