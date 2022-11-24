Популярна українська співачка, зірка "Євробачення" Джамала, яка з перших днів війни почала гастролювати за кордоном на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася кадрами руйнувань після російської атаки по Україні та звернулася до світу та українців.

Як відомо, після чергового масованого ворожого обстрілу багато регіонів України залишилися без електроенергії, не виняток і Київ. Крім того, на Київщині були "прильоти", які призвели до сильних руйнувань та загибелі людей. Саме кадри із руйнуваннями після прильоту російських ракет показала Джамала.

А у підписі до публікації артистка звернулася до світу та українців: "Черговий день, коли росія підтверджує, що вона – країна-терорист. Хочеться кричати про це на увесь світ. Сьогодні було випущено 67 ракет по Україні. 30 — по моєму Києву, де внаслідок ракетного обстрілу загинуло 3 людини та є, щонайменше, 20 поранених. Дівчині, яка загинула, було 17 років. Росія атакує цивільну та критичну інфраструктуру у всіх областях України. Львів, Чернігів, Одеса, Рівне та інші області сьогодні були без світла, водопостачання та тепла. Відсутність світла - це тимчасово. Клеймо терористів залишиться надовго".

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