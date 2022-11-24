Популярна українська телеведуча та зірка "1+1" Алла Мазур, яка пережила онкологію, часто ділиться з шанувальниками своїми думками та новинами на сторінці в Instagram. Так цього разу телезірка показала, як готувалася до ефіру в екстремальних умовах.

Як відомо, після чергового масованого ворожого обстрілу багато регіонів України залишилися без електроенергії, не виняток і Київ. Алла розповіла, що довелося готуватися до ефіру в екстремальних умовах, адже за будь-яких обставин він має відбутися. На новій фотографії телезірка зафіксована в коридорі при світлі лампи, над нею "чарує" гример, який готує її до ефіру.

У підписі до публікації Мазур розповіла: "ТСН в режимі екстриму. Світла в гримерках немає, ліфти стоять, в коридорах і на сходах виручають ліхтарики в мобілках - як і багатьох українців зараз. Але ефір має відбутися за будь-якої погоди! Тому наносимо останні штрихи з просто в коридорі. А мамина доня Вероніка нас морально підтримує. P.S. Що розказали ми в #ТСН о 19.30 цього екстремального вечора 23.11.22 - можна подивитися в ютубі: коли з‘явиться електрика і зв’язок. Але - не здамося! І переможемо!".

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