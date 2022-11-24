Бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу появился в обнимку со своей возлюбленной – киевской визажисткой Лилией.

На фото, которое девушка опубликовала на своей странице, Мурат, нежно обнимая ее, смотрит в глаза.

Лилия, одетая в черное обтягивающее платье, позируя с распущенными волосами, держит руки на талии Мурата.

«Какие красивые», «Красивая пара», «Это любовь», «Красивые», «Прекрасная пара», «Человек снова нашел свое счастье», - пишут в комментариях подписчики Лилии.

Отметим, что брюнетку все реже сравнивают с Ани Лорак. Которая, к слову, продолжает молчать о войне в родной Украине.

Объявившись в Испании, Ани Лорак спустя месяцы бомбежек и оккупации российскими войсками городов Украины заявила, что причина ее молчания – это нежелание быть использованной.

«Многие спрашивают, где я. Я здесь, я с вами. Знаю, что вы скучали, и я тоже очень скучаю по вам. Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованным никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания», - сказала Лорак.

Артистка, которую в Украине называют предательницей также рассказала, что месяцами она прислушивалась к своему сердцу и поняла, в каком направлении ей нужно двигаться.

«Это направление указывает на вас, это всегда были вы», - заявила Лорак, которая живет и работает в россии.

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