На фото, которое девушка опубликовала на своей странице, Мурат, нежно обнимая ее, смотрит в глаза.
Лилия, одетая в черное обтягивающее платье, позируя с распущенными волосами, держит руки на талии Мурата.
«Какие красивые», «Красивая пара», «Это любовь», «Красивые», «Прекрасная пара», «Человек снова нашел свое счастье», - пишут в комментариях подписчики Лилии.
Отметим, что брюнетку все реже сравнивают с Ани Лорак. Которая, к слову, продолжает молчать о войне в родной Украине.
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Объявившись в Испании, Ани Лорак спустя месяцы бомбежек и оккупации российскими войсками городов Украины заявила, что причина ее молчания – это нежелание быть использованной.
«Многие спрашивают, где я. Я здесь, я с вами. Знаю, что вы скучали, и я тоже очень скучаю по вам. Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованным никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания», - сказала Лорак.
Артистка, которую в Украине называют предательницей также рассказала, что месяцами она прислушивалась к своему сердцу и поняла, в каком направлении ей нужно двигаться.
«Это направление указывает на вас, это всегда были вы», - заявила Лорак, которая живет и работает в россии.
Напомним, жена Остапчука неожиданно появилась в компании статного красавца.
Также сообщалось, что Квиткова и экс-"Холостяк" Никита Добрінин готовятся во второй раз стать родителями.