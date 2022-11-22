Популярна російська співачка українського походження Ані Лорак, яка від початку повномасштабного російського вторгнення ніяка не висловила своєї громадянської позиції і на кілька місяців зникла з інформаційного простору, знову вийшла на зв'язок із шанувальниками.

У своєму Instagram зірка опублікувала відео, в якому розповіла "куди зникла" та "чому мовчала". Однак, як виявилося, нічого нового вона не сказала – все про те саме, про кохання та співи.

"Привіт, мої улюблені, привіт, мої дорогі. Багато хто запитує, де я. Я тут, я з вами. Я знаю, що ви сумували, і я теж дуже сумую за вами. Багато хочеться сказати, але мені не хочеться бути використаною ні ким і нічим. Можливо, це була і є причина моєї мовчанки. З самого дитинства я завжди хотіла співати і нести любов. Любов – це все, що нам потрібно, кожному з нас", - сказала Лорак у своєму відео. До речі, записано це відео на прогулянці у якійсь теплій країні.

Треба сказати, що це звернення ще більше розлютило українців, які почали висловлювати свою думку про співачку у коментарях: "Можна видалити коментарі, але совість не видалиш", "У рідне твоє місто Чернівці прилітають російські ракети, а вона дупою виляє у раші", "Та вона вже на хрін не потрібна в Україні. І за кордоном. Питання в іншому, що скоро вона і в росії не буде потрібна", "А про Україну нічого не хочеться сказати?", "Брехлива, лицемірна. Чому ти не ділилася думками та почуттями, коли почалася війна в Україні. А суржик чернівецький від тебе нікуди не подівся. Бродяча і нікому не потрібна".

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