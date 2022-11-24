Напомним, в результате новой атаки 23 ноября в Украине погибли 10 человек, самой младшей жертве – 17 лет.
«Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по мирному населению всей Украины. Сегодня есть три попадания в многоэтажные дома. К сожалению, 10 человек погибли», - сообщал министр внутренних дел Денис Монастырский.
София Ротару, потрясенная произошедшим, опубликовала фото с места удара по Киевщине. На них разрушенные жилые дома и люди, которые помогают выносить раненых.
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Фото на своей странице в Инстаграм София Ротару сопроводила изображением разбитого сердца.
Напомним, София Ротару недавно отметила свое 75-летие. Никакого пышного празднества не было - артистка уехала в родную деревню Маршинцы на Буковине, и провела время в кругу родных.
Находится ли она сейчас уже в своем доме под Киевом – неизвестно.
Ранее для Софии Михайловны стало потрясением в том числе обстрел центра Киева 10 октября.
Также напомним, что Леся Никитюк перепела хит Софии Ротару и сказала, есть ли от знаменитой певицы реакция.
Также сообщалось, что София Ротару отказала Кадырову - стало известно, при каких обстоятельствах.