Певица София Ротару, которая крайне редко дает интервью и проявляет себя в соцсетях не смогла оставаться безучастной после нового ракетного удара по Украине.

Напомним, в результате новой атаки 23 ноября в Украине погибли 10 человек, самой младшей жертве – 17 лет.

Девушка погибла в Киеве.

«Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по мирному населению всей Украины. Сегодня есть три попадания в многоэтажные дома. К сожалению, 10 человек погибли», - сообщал министр внутренних дел Денис Монастырский.

София Ротару, потрясенная произошедшим, опубликовала фото с места удара по Киевщине. На них разрушенные жилые дома и люди, которые помогают выносить раненых.

Фото на своей странице в Инстаграм София Ротару сопроводила изображением разбитого сердца.

Напомним, София Ротару недавно отметила свое 75-летие. Никакого пышного празднества не было - артистка уехала в родную деревню Маршинцы на Буковине, и провела время в кругу родных.

Находится ли она сейчас уже в своем доме под Киевом – неизвестно.

Ранее для Софии Михайловны стало потрясением в том числе обстрел центра Киева 10 октября.

Также напомним, что Леся Никитюк перепела хит Софии Ротару и сказала, есть ли от знаменитой певицы реакция.

Также сообщалось, что София Ротару отказала Кадырову - стало известно, при каких обстоятельствах.