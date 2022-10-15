Співачка Софія Ротару, якій цього року виповнилося 75 років, одного разу відповіла відмовою голові Чечні Рамзану Кадирову.

Про це російським ЗМІ розповів музичний продюсер та колишній директор співачки Сергій Лавров.

За його словами, артистка з повагою ставилася до Кадирова, котрий кілька разів запрошував українську артистку на свої свята.

Лавров розповів, що на момент отримання чергового запрошення Софія Ротару вже активно готувалася до зустрічі Нового року. Співачка запросила на святкування рідних, у тому числі братів та сестер, та принципово відмовилася їх кидати заради виступу у Чечні. Колишній директор зазначив, що принципи зірки не здатні похитнути ані великі гонорари, ані впливові замовники.

Була думка, розповів Лавров, вивезти її родичів туди, але це виявилося проблематично.

"І Софія Михайлівна залишилася відзначати свято вдома", - розповів екс-директор Ротару.

Зазначимо, що Софія Ротару у 2011 році виступила у Чечні на святкуванні, яке було присвячене відкриттю комплексу «Грозний-сіті», Дню міста, а також 35-річчю Кадирова. Поруч із Кадиров тоді сиділи такі гості, як Жан-Клод Ван Дамм, Сергій Безруков, Федір Бондарчук, Ігор Верник.

За даними російських ЗМІ, до пандемії у Софії Ротару були значні гонорари - 50 тисяч доларів за концерт і 100 тисяч доларів за виступ новорічної ночі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що син російського співака та музиканта Ігоря Талькова отримав повістку.

Також повідомлялося, що Софія Ротару опублікувала страшні фотографії з місця ракетного обстрілу в центрі Києва.

Крім того, Politeka.net писала, що пісні Алли Пугачової почали скасовувати в росії.