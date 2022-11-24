Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram.
Так, в этот раз телезвезда опубликовала фото с наградой от Национальной полиции.
Екатерина добавила, что награда от Нацполиции - это отличие всех волонтеров и телепоиска «Найти своих».
"Мы не сдадимся, мы будем работать, восстанавливать, искать, нас не остановить Искренние соболезнования раненым после коварного нападения террориста. Мы будем мстить до конца наших дней 🙏🏻🇺🇦", - резюмировала телеведущая.
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"Большая благодарность Вам,Кате, и всем,кто помогает!!! Поздравляю с наградой!!! Победим!!!", "Слава Украине💪 низкий поклон Вам Екатерина🙏🫶 вперед к победе", "Кате, спасибо вам за вашу неустанную работу и доброе сердце", " Спасибо Катя, Вы так много делаете для нашей страны. Здоровье вашей семье", " Сочувствуем пострадавшим. Двигаемся к победе вместе!", " Спасибо Катя, Вы так много делаете для нашей страны. я вашей семье", - пишут в комментариях подписчики Екатерины Осадчей.
Напомним, Осадчая обратилась к украинцам после "откровений" Земфиры.
Как Politeka сообщала, Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова.
Также Politeka писала, что Екатерину Осадчую наказали за правдивые новости из Украины, ведущая эмоционально отреагировала.