Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая обратилась к украинцам после массированных ракетных ударов рф по инфраструктуре Украины.

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram.

Так, в этот раз телезвезда опубликовала фото с наградой от Национальной полиции.

Екатерина добавила, что награда от Нацполиции - это отличие всех волонтеров и телепоиска «Найти своих».

"Мы не сдадимся, мы будем работать, восстанавливать, искать, нас не остановить Искренние соболезнования раненым после коварного нападения террориста. Мы будем мстить до конца наших дней 🙏🏻🇺🇦", - резюмировала телеведущая.

"Большая благодарность Вам,Кате, и всем,кто помогает!!! Поздравляю с наградой!!! Победим!!!", "Слава Украине💪 низкий поклон Вам Екатерина🙏🫶 вперед к победе", "Кате, спасибо вам за вашу неустанную работу и доброе сердце", " Спасибо Катя, Вы так много делаете для нашей страны. Здоровье вашей семье", " Сочувствуем пострадавшим. Двигаемся к победе вместе!", " Спасибо Катя, Вы так много делаете для нашей страны. я вашей семье", - пишут в комментариях подписчики Екатерины Осадчей.

Напомним, Осадчая обратилась к украинцам после "откровений" Земфиры.

Как Politeka сообщала, Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова.

Также Politeka писала, что Екатерину Осадчую наказали за правдивые новости из Украины, ведущая эмоционально отреагировала.