Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сторис опрос и ответила на вопросы поклонников.

Так, сначала у Ани спросили, как найти такого мужа, как ее Александр. На это артистка ответила: "Находим любимое дело. Развиваемся во многих направлениях. Ухаживаем за собой. Расширяем уверенность в себе".

В следующей сторис певица показала нескромное фото в ярком комплекте белья и добавила: "И самое главное – полюбить себя. Как говорила моя мама: "Кто тебя полюбит, если ты сама себя не можешь полюбить".

В еще одной сторис Тринчер ответила на вопрос поклонников о свадьбе. Как известно, в сентябре Анна и Александр скромно расписались, хоть и не без пафоса и хайпа. Однако, как оказалось, после победы артистка планирует устроить более пышное торжество. "Конечно будем. После победы нашей. Аж ностальгия накатила", - напсиала Анна, добавив в сторис фото с мужем в загсе.

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