На своей странице в Instagram модельер решил разобрать неактуальные модели верхней одежды и объяснил, чем их заменить.

Пуховик с ремнем и капюшоном при низких температурах бесполезен. А все из-за объема — он слишком плотно сидит по фигуре, поэтому у него нет воздушной прослойки (которая не дает вам замерзнуть). Андре Тан предлагает заменить его на длинное дутое пальто монохромных классических цветов: черного, белого, синего или серого.

Пуховик с большим количеством меха лучше заменить на дубленку. Сейчас в моде главное — функционал, а мех в качестве отделки никак не помогает в сохранении тепла (разве что на капюшоне). Альтернативой может стать дубленка с цветным мехом внутри. Или же более классические вариации. Комбинируйте с обувью каблуке, грубыми ботинками или казаками.

"Честно признаюсь, цветочный принт в минусовую погоду вызывает у меня диссонанс. Если монохромные образы кажутся вам слишком скучными и привычными, обратите внимание на верхнюю одежду с анималистичным принтом. Ее можно сочетать как с базовыми вещами, так и с более экспериментальными и смелыми образами (кожаные брюки/юбки с контрастным рисунком)", — советует дизайнер.

Он также предлагает неактуальную длину рукава ¾ заменить на длину макси. Чем длиннее ваша верхняя одежда в этом году, тем лучше. Это могут быть яркие шерстяные пальто или эффектные из экокожи, а также дутые удлиненные пуховики, которые спасут даже в самый сильный мороз.

Тонкие пуховики Андре Тан советует заменить на бомбер.

"Это действительно нужная и полезная вещь в холодное время года, но с одной оговоркой: если носить ее исключительно в качестве промежуточного слоя: под пальто, куртку, плащ или шубу. Если не любите удлиненную верхнюю одежду — присмотритесь к бомберу. В этом сезоне актуальны модели из нейлона, оверсайз, а также из экомеха и кожи", — объясняет эксперт.

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