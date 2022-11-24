Популярная телеведущая звезда канала "1+1" Маричка Падалко рассказала, что происходило у нее дома после массированной ракетной атаки по Украине.

На своей странице в Instagram ведущая раскрыла главные новости за 273-й день полномасштабной войны. Как сообщила Маричка Падалко, россия 23 ноября выпустила по Украине около 70 ракет, преимущественно по объектам инфраструктуры. 51 ракету сбила ПВО. На Ровенской, Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, все энергоблоки отключены. Все энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены.

Киев, Днепр, Львов, Хмельницкий, Житомир, Одесса, Николаев и другие населенные пункты остались без света. Всего вчерашний ракетный обстрел унес 10 жизней. Укрэнерго сообщило о введении аварийных отключений в течение суток.

Падалко также на своем примере рассказала, как после работы провела вечер дома в Киеве, в центре Шевченковского района.

"1) света нет, 2) вода есть (или ее подачу восстановили, или не исчезала), на работе на Подоле воды не было, и канализация не работала, 3) мобильная связь есть, мобильный Интернет - чуть-чуть, поэтому сегодня пост без «карусели», 5) газ есть, и колонка работает, 6) отопление есть, 7) нашла на карте ближайший «Пункт Несокрушимости» – им был обозначен детский сад на Гоголевской, в который раньше ходили мои дети. Пошли с сыном проверить, что там. Садик закрыт…", — пишет ведущая.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.