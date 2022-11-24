В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила мощный пост, в котором поделилась мыслями о войне.

"Сегодня ровно 9 месяцев полномасштабного вторжения и того, как враг коварно разрушает наши города, убивает людей, делает все, чтобы испугать и заставить подчиниться. Но Украина в очередной раз демонстрирует свою силу и выдержку. Украина мужественно борется за свою свободу, за будущее наших детей и доказываем всему миру, что мы несокрушимы", - пишет Каменских.

Настя подчеркнула, что Украина не боится жить без света, воды и тепла, но мы никогда не позволим покорить нашу свободу. Певица опубликовала видео, в котором врачи-герои, даже когда в киевском Институте сердца исчез свет, продолжили делать операции даже в таких условиях.

"Потому что украинцы - это о свободе, любви к людям и правде. Именно поэтому даже в темноте мы будем бороться за каждую человеческую жизнь, как это сейчас продолжают делать наши врачи. В темноте и после обстрелов мы еще больше донатим и объединяемся. Ведь свет внутри каждого украинца, поэтому мы обязательно устоим. Слава Украине. Слава нашим защитникам и людям!", - добавила артистка.

Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.

Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.

Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.