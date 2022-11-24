На своей странице в Instagram предприниматель признался, что четвертый выпуск «Холостяка» был выпуском выхода из зоны комфорта как для него, так и для каждой из девушек.

"Находясь в зоне комфорта, мы привыкаем к тому, что нас окружает, к своей постоянной рутине, а развиваться в привычной среде просто невозможно. Но исходя из этого мы попадаем в зону роста. Пока строил свой бизнес недвижимости, я очень много раз выходил из зоны комфорта", - пишет Топольский.

Алекс рассказал, что ему приходилось оставаться без денег, потому что он вкладывал все до остатка в развитие.

"Я постоянно изучал новые направления, чтобы понимать, куда мне двигаться. Например, я был полным нулем в интернет-маркетинге, но освоил его, чтобы продвигать апартаменты. Это важно не только в бизнесе, но и в жизни в целом", - добавил "Холостяк".

Однажды он даже прыгнул с парашютом, чтобы преодолеть страх высоты: просто ехал в такси, увидел флаер, подумал "А почему бы и нет?", а на следующий день уже летел вниз с высоты птичьего полета.

"Теперь представьте, каким выходом из зоны комфорта был для меня полет на самолете, особенно когда штурвал был в руках неопытной Саши 😱 Но это были незабываемые эмоции. Только взглянув страху в глаза, мы сможем с ним справиться и начать получать удовольствие от того, чего раньше боялись", - подчеркнул Алекс Топольский.

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