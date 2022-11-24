Актриса и звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару говорит, что никогда не была против детей в своей жизни, напротив, но есть серьезное «но».

Сопонар признается, что она не чайлдфри, но не была готова рожать самостоятельно.

«А теперь я понимаю, что готова. Но я очень боюсь рожать их в этот мир. Из-за того, что сейчас происходит», - сказала Сопонару в интервью ЖВЛ.

Актриса искренне думает и над тем, что готова подарить свою материнскую любовь ребенку, которого этого лишили. Но останавливает ее в этом опять же страх перед меняющимся «завтра».

«Я когда-то говорила о том, что я не против усыновления. Я эту мысль не отбрасываю. Возможно, это произойдет. Но сейчас мне просто банально страшно», – призналась Ирина Сопонару.

Такой вариант родительства Сопонару уже озвучила своему любимому – британцу, живущему в Украине.

«Он готов к диалогу, но этот разговор я поставила на паузу», - объяснила Сопонару, добавив, что когда придет время, она вернется к этому разговору.

Кстати, Ирина Сопонару тоже уже готова к свадьбе, но опять же из-за боевых действий такого долгожданного события пока не будет.

«Я очень долго не была готова к свадьбе. И вот сейчас она (готовность - ред) и пришла», – говорит Сопонару, которая уже успела познакомиться с родителями своего любимого.

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