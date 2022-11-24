Вокруг пары Владимира Остапчука и Кристины Горняк давно ходят слухи о разводе. Снача они все реже и реже "появлялись" в соцсетях друг друга, а сейчас и вовсе разъехались.

Как сообщает Politeka.net, супруга украинского шоумена Владимира Остапчука укатила в Австрию, где уже успела завести новые знакомства. Так, на своей странице в Instagram нотариус Кристина Горняк показалась в компании красивого мужчины.

Судя по всему, Кристина Горняк решила заняться бальными танцами. Она нашла школу в Вене и уже попробовала встать в пару с партнером. Как призналась сама Кристина, после первого занятия у нее очень болела правая нога, а вот на втором уроке ее ждала очень сложная связка. При этом, женщина призналась, что ищет для себя разные моменты для радости и танцы для нее действительно панацея.

"Не поверите... Но для меня открыть эмоции на паркете - это очень сложная вещь. Да, я танцевала с 7 лет, и тогда этот вопрос не стоял, ведь в детстве мы были супероткрытыми... а сейчас все изменилось. Но я себе уже поставила цель и иду к ней", - поделилась Кристина Горняк.

Также она дала совет всем девушкам и призвала - заняться танцами, ведь это полезно для улучшения самооценки и фигуры.

Отметим, Владимира Отсапчука рядом с женой нет. Вокруг их пары давно ходят слухи о разводе. Снача они все реже и реже "появлялись" в соцсетях друг друга, а сейчас и вовсе разъехались.

Напомним, что жена Остапчука внезапно заговорила о знакомстве с мужчинами.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука решила развеяться от грустных мыслей и поспешила на долгожданную встречу.

Также Politeka писала, что жена Остапчука после слухов о разводе заговорила о деньгах и втором мужчине.