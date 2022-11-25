На своей странице в Instagram Елизавета рассказала, что она, как и большинство украинцев, осталась без света и воды.
"Нас продолжают терроризировать, вчера снова было очень громко и, честно говоря, каждый раз страшно. Но каждый раз держу эту мысль в голове, победа за нами, нас не сломать! Держимся вместе, запасаемся водой, продуктами и теплыми вещами и не пренебрегаем безопасностью 💛", - обратилась Глинская.
Для куриных стрипсов со сметанным соусом нам понадобятся следующие ингредиенты:
Для стрипсов:
2 куриных филе
соль, красный перец
растительное масло
50 г муки
2 яйца
70 г кукурузных чипсов
для соуса:
200 г сметаны жирностью 10%
1 зубчик чеснока
зелень (укроп, петрушка)
соль
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Мастер Шеф" Клопотенко неожиданно заявил украинцам о своей новой цели: "Вы даже не представляете..."
Худший сценарий и полный блэкаут: власти Киева ответили, будет ли эвакуация
"Хочется кричать на весь мир": Джамала показала последствия российской атаки и поддержала украинцев
"Это подстава": громкий скандал разразился после финала "Голоса країни-12"
Сначала нужно порезать курицу полосками толщиной около 2 см. Посолить, поперчить, добавить 1 ст. л растительного масла. Далее обвалять каждый кусочек в муке, затем в яйце и измельченных кукурузных чипсах. Обжарить на растительном масле. Чтобы приготовить сметанный соус, нужно просто смешать зелень, чеснок, сметану и соль.
"Каждый кусочек курочки обмакивать в сметанный соус) идеальное сочетание! Друзья, мы непобедимые, обнимаю каждого!!! Жду элекрикчество и воду, мне же нужно вам отснять еще так много легких и простых в приготовлении рецептов! И как же вы важны для меня. Спасибо всем за поддержку, спасибо, что вы со мной 🙏", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.