На своей странице в Instagram Елизавета рассказала, что она, как и большинство украинцев, осталась без света и воды.

"Нас продолжают терроризировать, вчера снова было очень громко и, честно говоря, каждый раз страшно. Но каждый раз держу эту мысль в голове, победа за нами, нас не сломать! Держимся вместе, запасаемся водой, продуктами и теплыми вещами и не пренебрегаем безопасностью 💛", - обратилась Глинская.

Для куриных стрипсов со сметанным соусом нам понадобятся следующие ингредиенты:

Для стрипсов:

2 куриных филе

соль, красный перец

растительное масло

50 г муки

2 яйца

70 г кукурузных чипсов

для соуса:

200 г сметаны жирностью 10%

1 зубчик чеснока

зелень (укроп, петрушка)

соль

Сначала нужно порезать курицу полосками толщиной около 2 см. Посолить, поперчить, добавить 1 ст. л растительного масла. Далее обвалять каждый кусочек в муке, затем в яйце и измельченных кукурузных чипсах. Обжарить на растительном масле. Чтобы приготовить сметанный соус, нужно просто смешать зелень, чеснок, сметану и соль.

"Каждый кусочек курочки обмакивать в сметанный соус) идеальное сочетание! Друзья, мы непобедимые, обнимаю каждого!!! Жду элекрикчество и воду, мне же нужно вам отснять еще так много легких и простых в приготовлении рецептов! И как же вы важны для меня. Спасибо всем за поддержку, спасибо, что вы со мной 🙏", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

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