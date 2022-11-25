Дева Кассель является старшей дочерью Моники Беллуччи и Венсана Касселя, звездная пара давно в разводе, поэтому девушка растет вместе с мамой. Более того, знаменитая модель и актриса часто появляется на модных показах вместе с Девой.
Моника публично заявила, что поддержит интересы ребенка, даже если она желает пойти по ее стопам. Кассель-младшая уже продвинулась в модельной карьере и задумалась о съемках в кино. Моника же присутствует на ее фотосессиях и всегда поддерживает.
«Не Моника; это славно так гореть профессией; будущая львица; она заслуживает этого; какая милая красавица; Это сказка! Беллиссима 😍; Великолепный милый ангелочек выглядит ❤» - пишут в сети.
Отметим, Дева с первого же выхода в свет рядом с мамой покорила цветущим видом и невероятной красотой. Причем Дева сразу получила предложения для модных показов и рекламных съемок.
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Напомним, юная дочь Моники Беллуччи в дизайнерском топике легко превзошла звездную маму
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