Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная итальянская актриса, которая воспитывает двух дочерей и не так часто блистает на светских вечерах. Артистку уже начала заменять ее старшая дочь Дева, сотрудничая с модными домамы и участвуя в рекламных съемках для глянца.

Как известно, летом прошлого года Дева появилась в итальянском Vogue, но тогда она снималась вместе со своей знаменитой мамой. В этот раз Дева похвасталась ярким луком в красном мини – маленькой кожаной юбке и таком же гольфе с курткой.

Также Дева привлекла внимание простой укладкой и макияжем, который удачно сочетался с ее новым образом для глянца.

Дева также регулярно принимает участие в показах Dolce & Gabbana — дружба с брендом перешла ей по наследству от мамы.

Как недавно стало известно, как Дева получила свою первую сольную обложку Vogue. Девушка появилась в новом номере турецкого издания. Стоит отметить, что этим летом девушка снималась для журнала, но для итальянского номера.

Поклонники уже считают, что по темпам развития своей модельной карьеры Дева уже обогнала Монику Беллуччи, ведь ее мама появилась на обложке данного журнала в 24 года, тогда как ее дочь – в 18.

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