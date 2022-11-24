Эктор Хименес-Браво, который вместе с Владимиром Ярославским и Ольгой Мартыновской является судьей шоу "Мастер Шеф", поделился рецептом жареного риса с курицей.

На официальной странице "Мастер Шеф" в Instagram опубликовали полезный пост.

"Любите колумбийскую кухню? Тогда вам придется по вкусу блюдо от судьи шоу «МастерШеф» Эктора Хименеса-Браво! Это солнечное блюдо можно легко приготовить из украинских продуктов, доступных каждому! Также им можно накормить всю семью, и жареного риса точно хватит на несколько дней!", - советуют на шоу.

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

томаты, болгарский перец, стебли сельдерея, морковь и лук, нарезанные мелкими кубиками - по 50 г каждого

мелко нарезанный чеснок - 1 зубчик

вареный белый рис - 600 г

куриный бульон - 100 г

куриная грудка, отварная и мелко изорванная руками - 2 шт.

паприка – 1 ч. л.

молотая зира - ½ ч. л.

томатная паста — 1 ч. л.

консервированный зеленый горошек – 100 г

консервированная кукуруза – 100 г

мелко нарезанный зеленый лук – 30 г

кинза – 30 г

оливковое масло – 1 ст. л.

соль и перец по вкусу

каперсы (по желанию) – 1 ст. л.

Как объясняет Эктор Хименес-Браво, сначала на большой сковороде нагрейте растительное масло, обжарьте томаты, болгарский перец, сельдерей, морковь, лук и чеснок. Когда овощи станут мягкими, добавьте бульон, томатную пасту, соль, перец, паприку, зиру и упаривайте, пока жидкости не станет меньше наполовину, периодически перемешивайте. Добавьте туда же курицу, перемешайте и готовьте 5 минут на малом огне.

Далее добавьте белый рис, горошек, кукурузу, каперсы (по желанию), зеленый лук и кинзу, медленно перемешайте. Готовьте 10 минут на малом огне, закройте крышкой, перемешивайте время от времени. Подавайте блюдо, украсив зеленью.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

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