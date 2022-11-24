На официальной странице "Мастер Шеф" в Instagram опубликовали полезный пост.
"Любите колумбийскую кухню? Тогда вам придется по вкусу блюдо от судьи шоу «МастерШеф» Эктора Хименеса-Браво! Это солнечное блюдо можно легко приготовить из украинских продуктов, доступных каждому! Также им можно накормить всю семью, и жареного риса точно хватит на несколько дней!", - советуют на шоу.
Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:
томаты, болгарский перец, стебли сельдерея, морковь и лук, нарезанные мелкими кубиками - по 50 г каждого
мелко нарезанный чеснок - 1 зубчик
вареный белый рис - 600 г
куриный бульон - 100 г
куриная грудка, отварная и мелко изорванная руками - 2 шт.
паприка – 1 ч. л.
молотая зира - ½ ч. л.
томатная паста — 1 ч. л.
консервированный зеленый горошек – 100 г
консервированная кукуруза – 100 г
мелко нарезанный зеленый лук – 30 г
кинза – 30 г
оливковое масло – 1 ст. л.
соль и перец по вкусу
каперсы (по желанию) – 1 ст. л.
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Как объясняет Эктор Хименес-Браво, сначала на большой сковороде нагрейте растительное масло, обжарьте томаты, болгарский перец, сельдерей, морковь, лук и чеснок. Когда овощи станут мягкими, добавьте бульон, томатную пасту, соль, перец, паприку, зиру и упаривайте, пока жидкости не станет меньше наполовину, периодически перемешивайте. Добавьте туда же курицу, перемешайте и готовьте 5 минут на малом огне.
Далее добавьте белый рис, горошек, кукурузу, каперсы (по желанию), зеленый лук и кинзу, медленно перемешайте. Готовьте 10 минут на малом огне, закройте крышкой, перемешивайте время от времени. Подавайте блюдо, украсив зеленью.
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.