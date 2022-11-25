Известная блогерша и победительница одного из сезонов "Холостяка" Анна Богдан умилила кадром с маленьким ребенком.

Известная экс-модель, победительница одного из сезонов «Холостяка» Анна Богдан не часто показывает кадры с близкими и родными. Чтобы избежать лишнего внимания, она предпочитает делиться нейтральными историями о себе.

Спустя год отношений с главным героем романтичного проекта «Холостяк», Анна заявила, что они с Михаилом Заливако разошли. Причем, похоже, паре удалось сохранить дружеские отношения. Богдан снялась в рекламе для одежды ее бывшего возлюбленного, а также была на его дне рождения.

В этот раз Анна изумила милыми кадрами с дочерью близких друзей и умилила совместным фото с малышкой, написав коротко: «Моя любовь».

Жизнью Анны по-прежнему интересуется много поклонников, задают ей неловкие вопросы и также спрашивают о секретах красоты. Так как ранее Богдан удалось скинуть более десяти лишних кг и она не раз рассказывала о правилах здорового похудения.

Сейчас экс-модель демонстрирует своим новые увлечения и показывает подтянутые формы в черном силуэтном костюме.

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