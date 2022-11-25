Нотариус также отметила, что пожив немного за границей, она стала еще больше ценить Украину. При этом Кристина Горняк все еще остается за границей, но все же решила поянить, почему.

Как сообщает Politeka.net, украинцы из-за постоянных российских обстрелов вынуждены привыкать жить в новых реалиях нашей жизни, когда пропадает свет и вода. Супруга украинского шоумена Владимира Остапчука не выдержала этих реалий и укатила в Австрию, чтобы там перезимовать. На своей странице в Instаgram-Stories, Кристина Горняк подчеркнула, что быть вдали от Украины после новых обстрелов очень тяжело.

Кристина Горняк также отметила, что теперь, как-никогда прежде ценит стакан воды, который пьет каждое утро, ведь у многих украинцев воды попросту нет. При этом жена телеведущего верит, что Украину ждет светлое будущее в отличии от россиян, которые потеряли свое, когда 24 февраля вторглись на территорию суверенной и независимой Украины.

Нотариус также отметила, что пожив немного за границей, она стала еще больше ценить Украину. При этом она все еще остается за границей, но все же решила поянить, почему.

"Украина лучшая страна в мире, это я для себя поняла еще сильнее. Сейчас, когда имею вынужденную возможность путешествовать миром, настолько сильно понимаю, какие мы чудесные, какая еда у нас вкусная, какая система медицина простая и логичная, и другок. Но я очень хочу жить и сберечь свои нервы, потому пока я тут. Когда возвращаться думаю, но ситуация со светом и водой меня пугает", - рассказала Кристина Горняк.

Напомним, что жена Остапчука внезапно заговорила о знакомстве с мужчинами.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука решила развеяться от грустных мыслей и поспешила на долгожданную встречу.

Также Politeka писала, что жена Остапчука после слухов о разводе заговорила о деньгах и втором мужчине.