Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая откровенно рассказала, как собиралась на работу без света и воды.

В этот раз на своей странице в Instagram Катя в полный рост показала свой новый образ для съемок.

"У нас есть дневной свет, тепло наших сердец и связь между нами, которая значительно крепче мобильной. Нас хотят поставить на колени, самыми коварными, террористическими методами. Сухой шампунь, вода из бутылки, аккумуляторы и павербанки. Сегодня собиралась на работу на ощупь, но ничего, лишь бы скорее победа!", - признается Осадчая.

Украинцы в комментариях поддержали ведущую и делятся тем, как они переживают это сложное время:

"Катюша! В моих глазах Вы-настоящий герой!❤️";

"Без света🥺уже более 30 часов, но ничего, все выдержим🙏победа за нами";

"Может не быть света, воды и т.д., главное, что мы украинцы свободны и несокрушимы ❤️";

"Без света, но с верой в сердце 💙💛 все будет Украина!";

"Без света, тепла, воды. Живем на 13-м этаже. )))Зато зарядка для попы очень классная. С ребенком вниз и вверх на руках очень классно прокачивает. Нас не побороть. 💪";

"Без света, тепла и воды, есть лишь слабая моб связь. Но ничего, это не беда, главная победа и тепло в сердцах";

"Без света и воды! Но мы хорошо подготовились и нас уже ничем не испугать 😁 еще на шаг ближе к победе 😌".

Напомним, Осадчая обратилась к украинцам после "откровений" Земфиры.

Как Politeka сообщала, Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова.

Также Politeka писала, что Екатерину Осадчую наказали за правдивые новости из Украины, ведущая эмоционально отреагировала.