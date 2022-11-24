В этот раз на своей странице в Instagram Катя в полный рост показала свой новый образ для съемок.
"У нас есть дневной свет, тепло наших сердец и связь между нами, которая значительно крепче мобильной. Нас хотят поставить на колени, самыми коварными, террористическими методами. Сухой шампунь, вода из бутылки, аккумуляторы и павербанки. Сегодня собиралась на работу на ощупь, но ничего, лишь бы скорее победа!", - признается Осадчая.
Украинцы в комментариях поддержали ведущую и делятся тем, как они переживают это сложное время:
"Катюша! В моих глазах Вы-настоящий герой!❤️";
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Мастер Шеф" Клопотенко неожиданно заявил украинцам о своей новой цели: "Вы даже не представляете..."
"Это очень важно": Виталий Ким обратился ко всем жителям Украины
"Изгой": на видео попало, как союзники шарахнулись от Путина во время фотографирования
"Вы являетесь образцом для всего мира": Залужный обратился к военнослужащим после обстрела Украины
"Без света🥺уже более 30 часов, но ничего, все выдержим🙏победа за нами";
"Может не быть света, воды и т.д., главное, что мы украинцы свободны и несокрушимы ❤️";
"Без света, но с верой в сердце 💙💛 все будет Украина!";
"Без света, тепла, воды. Живем на 13-м этаже. )))Зато зарядка для попы очень классная. С ребенком вниз и вверх на руках очень классно прокачивает. Нас не побороть. 💪";
"Без света, тепла и воды, есть лишь слабая моб связь. Но ничего, это не беда, главная победа и тепло в сердцах";
"Без света и воды! Но мы хорошо подготовились и нас уже ничем не испугать 😁 еще на шаг ближе к победе 😌".
Напомним, Осадчая обратилась к украинцам после "откровений" Земфиры.
Как Politeka сообщала, Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова.
Также Politeka писала, что Екатерину Осадчую наказали за правдивые новости из Украины, ведущая эмоционально отреагировала.