Популярная Инстаграм-модель Кайли Дженнер показала, как нежится у бассейна в мирное время.

Популярная Инстаграм модель, звезда реалити-шоу о своей семье, а также владелица собственного косметического бренда Кайли Дженнер предпочитает показывать в Инстаграм только яркие и постановочные кадры.

Домашние кадры девушка оставляет себе, всячески делая акцент на фигуре. Известно, что Дженнер последовала примеру сестры Ким и заметно подправила фигуру – сделала тонкую талию и пышные бедра, вторя ей.

В сети, впрочем, позитивно реагируют на постановочные образы Кайли и ее любовь к демонстрации форм:

«Отдых удался; Шиш 🔥; Она мать двоих, и что?; кажется я пропустил приглашение; Ваша линия макияжа вызывает рак лица; Первый кадр лучше💧».

Также ранее Кайли решила прогуляться на побережье в непривычном и даже скромном луке – обычно девушка надевает самый минимум одежды, чтобы похвастаться искусственными формами после пластики.

Копируя стиль сестры Ким, Дженнер решила сделать такие же пышные бедра и подправить тонкую талию.

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