Популярная Инстаграм модель, звезда реалити-шоу о своей семье, а также владелица собственного косметического бренда Кайли Дженнер предпочитает показывать в Инстаграм только яркие и постановочные кадры.
Домашние кадры девушка оставляет себе, всячески делая акцент на фигуре. Известно, что Дженнер последовала примеру сестры Ким и заметно подправила фигуру – сделала тонкую талию и пышные бедра, вторя ей.
В сети, впрочем, позитивно реагируют на постановочные образы Кайли и ее любовь к демонстрации форм:
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«Отдых удался; Шиш 🔥; Она мать двоих, и что?; кажется я пропустил приглашение; Ваша линия макияжа вызывает рак лица; Первый кадр лучше💧».
Также ранее Кайли решила прогуляться на побережье в непривычном и даже скромном луке – обычно девушка надевает самый минимум одежды, чтобы похвастаться искусственными формами после пластики.
Копируя стиль сестры Ким, Дженнер решила сделать такие же пышные бедра и подправить тонкую талию.
Напомним, Каменских в вышиванке показала украинцам, почему ей есть чем гордиться: "Я действительно считаю...".
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