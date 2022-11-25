Ким Кардашьян в свои 42 года может похвастаться интересными образами, популярностью в Инстаграм и своим брендом одежды. Теперь она стала больше уделять времени работы, чем также заинтересовала поклонников, которые ранее ее часто критиковали.

«В этом году я очень благодарна людям, которых встретила в местах заключения по всей стране. На этой неделе мы с realtristan13 устроили вдохновляющий ужин в честь Дня друзей с молодыми людьми, заключенными в лагере Килпатрик.

Эти молодые люди заслужили свое место в образцовом лагере в Малибу за отличное поведение. Многие из них учатся в колледже и внесли огромные изменения в свою жизнь. Мне нравилось ходить вокруг стола и слышать их мечты и стремления» - написала Ким.

В сети были восхищены решением Ким посетить такие заведения:

«Так горжусь ❤; Про Balenciaga пока молчу. Твое молчание говорит о многом, Кимми; Ну, это сбивает с толку на многих уровнях; Я вижу, они наконец-то посадили Тристана в тюрьму; Сестра».

Ранее Кардашьян посетила гала-вечер Baby2Baby 2022, где смогла отличиться выбором наряда и своей речью. Как известно, сейчас Ким занимается своим брендом одежды и активно рекламирует его даже у себя дома.

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