Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила фолловеров новой фотосессией в интересной локации.

На новых фотографиях Анна запечатлена в необычном месте – для съемки она выбрала Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Киеве. Перед камерой она пояивлась в стильном наряде – узких черных лосинах с темными ботинками и бежевом пальто-платье с широкими краями, которое подчеркнуло стройную фигуру. Волосы девушки распущены и прикрыты стильной шляпой, а на лице легкий макияж и очки с леопардовой оправой.

В подписи к публикации Неплях написала: "Последний осенний звонок в Украине". Пользователи тут же принялись комментирвоать новую фотосессию девушки, засыпая ее комплиментами: "Очень красиво", "Красивое место и фото – истории там выходят просто фантастические. Люблю Украину", "Как всегда", "Огонь", "Красотка".

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