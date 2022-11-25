Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась фото и видео, и рассказала о своих впечатлениях после просмотра фильма.

На новой фотографии Ирина запечатлена в локации, где проходил показ, а на видео можно увидеть кадры с выставки фотографий. Ка видно, перед камерой продюсер появилась в стильном образе – на ней узкие джинсы и теплая синяя кофта оверсайз, поверх которой она накинула черную безрукавку. Волосы Иры распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и сосредоточенный вид.

В подписи к публикации Горовая написала: "Область Героев" – фильм, разрывающий сердце в клочья. Даже я, со своей силой и стойкостью, в какой-то момент почувствовала, что почти не дышу в оцепенении. Катарсис. Заново проживать события прошлого, но уже через призму необъятного опыта, полученного за эти 9 адских месяцев войны… Совсем другие эмоции, совсем другое восприятие. Ненависть. Боль. Соболезнования. Невероятной силы желания не просто победить, но и наказать каждого причастного к этим бесчеловечным преступлениям. P.S. Больно понимать, что на этом не кончились страдания нашего народа. Сотни городов и поселков как раз в это время находятся под оккупацией. Обязательно выстоим. Победим. Отстроим".

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