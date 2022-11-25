Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очень трогательное видео, в котором песней обратилась к каждому украинцу.
Как видно, в ролике Лида запечатлена посреди оживленной киевской улицы, по которой в полной темноте ездят машины. Судя по кадрам, погода ветреная и достаточно прохладная, но даже это добавляет этому видео тепла. в нем Лида исполняет песню, которой обратилась к украинцам, а свой пост она посвятила символической дате – 9 месяцев с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
В подписи к публикации артистка написала: "24 февраля, мы даже не думали, что два-три воскресенья превратятся в 9 месяцев… 24 февраля, мы даже не могли представить, какие мы невероятно сильные, отважные, смелые. Что каждый месяц 24 число превратится в день осознания сколько мы прошли и сколько еще сможем пережить. Но сейчас мы точно знаем, что никакая тьма не победит свет, что в каждом из нас".
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