Как говорит Ирина Сопонару, она долго не была готова к замужеству, и вот пришло такое сильное чувство, что все сомнения остались позади, пишет Politeka.net.
Но, сыграть свадьбу прямо сейчас актриса не хочет.
«Мне хочется, чтобы это был праздник в полном смысле этого слова. Чтобы все радовались и праздновали. А не так что «Ой, дай Бог, чтобы сирены не было», – рассказала Сопонару в интервью ЖВЛ .
Избранник Ирины – британец. Кстати, прошлый бойфренд актрисы тоже был из Великобритании.
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Свою новую «британскую» любовь Сопонару встретила в Киеве еще полтора года назад.
«Он на тот момент жил в Киеве, год, и он очень любит Украину, он сюда переехал, потому что хотел переехать. Я сама не понимаю, почему так. Второй британец в моей жизни», – рассказала Ирина.
Период букетов и свиданий пары быстро трансформировался в проживание на общей территории. Звезда Женского квартала признается, что быстрый темп развития их отношений ее не пугал.
"Я уже в какой-то момент даже переживала, потому что я долго уже была сама после последних своих отношений. И я уже переживала, что мне даже будет тяжело с кем-то. Потому что я привыкла быть одна", – говорит Ирина Сопонару.
Свое будущее пара видит только в Украине.
Напомним, Сопонару также не исключает, что своего ребенка она не родит, а усыновит.
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