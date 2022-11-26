Актриса и звезда «Женского квартала» наконец-то чувствует, что готова стать женой и провести всю жизнь с одним мужчиной.

Как говорит Ирина Сопонару, она долго не была готова к замужеству, и вот пришло такое сильное чувство, что все сомнения остались позади, пишет Politeka.net.

Но, сыграть свадьбу прямо сейчас актриса не хочет.

«Мне хочется, чтобы это был праздник в полном смысле этого слова. Чтобы все радовались и праздновали. А не так что «Ой, дай Бог, чтобы сирены не было», – рассказала Сопонару в интервью ЖВЛ .

Избранник Ирины – британец. Кстати, прошлый бойфренд актрисы тоже был из Великобритании.

Свою новую «британскую» любовь Сопонару встретила в Киеве еще полтора года назад.

«Он на тот момент жил в Киеве, год, и он очень любит Украину, он сюда переехал, потому что хотел переехать. Я сама не понимаю, почему так. Второй британец в моей жизни», – рассказала Ирина.

Период букетов и свиданий пары быстро трансформировался в проживание на общей территории. Звезда Женского квартала признается, что быстрый темп развития их отношений ее не пугал.

"Я уже в какой-то момент даже переживала, потому что я долго уже была сама после последних своих отношений. И я уже переживала, что мне даже будет тяжело с кем-то. Потому что я привыкла быть одна", – говорит Ирина Сопонару.

Свое будущее пара видит только в Украине.

Напомним, Сопонару также не исключает, что своего ребенка она не родит, а усыновит.

Также сообщалось, что певец, доведший Потапа до слез, показал будущих звезд сцены.

Кроме того, Politeka.net писала, что победитель "Голоса страны" сделал Лесе Никитюк смелое предложение.