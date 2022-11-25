Українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася новим досягненням, а у відповідь отримала безліч компліментів та цікаву пропозицію.

Нагадаємо, днями Леся Нікітк повідомила, що її кавер на хіт Софії Ротару зібрав мільйон переглядів.

При цьому на пісню «Тільки, тільки» поки що не відреагувала сама Софія Михайлівна. Нікітюк зізналася, що чекаєте на коментар.

А ось її шанувальники, друзі та колеги з реакцією не забарилися.

"Дуже стильно!", - зробив Нікітюк комплмент суддя шоу "Майстер Шеф" Володимир Ярославський.

"Неймовірна", - оцінила новий образ телеведучої Наталія Денисенко.

А ось переможець 11-го сезону «Голосу країни» Сергій Лазановський продовжує сподіватися на увагу Лесі.

Нагадаємо, раніше хлопець навіть освідчувався Нікітюк у коханні та називав телеведучу своїм кумиром.

"Так хочеться познайомитися з цією неймовірною особистістю", - говорив Лазановський.

У спробах привернути увагу артист навіть записав кавер на пісню Лесі «Ями».

Цього разу на хвилі успіху нової пісні Лесі Нікітюк «Тільки тільки» Сергій запропонував телеведучій зробити колаборацію.

"Гоу колабу", - написав Лазановський у коментарях.

Його пропозиція поки що залишилася без відповіді та реакції Лесі.

Напомним, Нікітюк порівняли з Трініті.

Також повідомлялося, що мати Нікітюк відповіла хейтерам доньки.

Крім того, Politteka.net писала, що Нікітюк пояснила, чому досі без чоловіка.