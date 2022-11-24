Акторка і зірка «Жіночого кварталу» Ірина Сопонару каже, що ніколи не була проти дітей у своєму житті, навпаки, але є серйозне «але».

Сопонару зізнається, що вона не чайлдфрі, але не була готова народжувати самостійно.

«А тепер я розумію, що я готова. Але я дуже боюся народжувати їх в цей світ. Через те, що зараз відбувається», - сказала Сопонару в інтерв’ю ЖВЛ.

Акторка щиро зимислюється і над тим, що готова подарувати свою материнську любов дитині, котру цього позбавили. Але зупиняє її в цьому знову ж таки страх перед мінливим «завтра».

«Я колись говорила про те, що я не проти усиновлення. Я цю думку не відкидаю. Можливо, це станеться. Але зараз мені просто банально страшно», - зізналася Ірина Сопонару.

Такий вариант батьківства Сопонару вже озвучила своєму коханому – британцю, який живе в Україні.

«Він готовий до діалогу але цю розмову я поставила на паузу», - пояснила Сопонару, додавши, що коли настане час, вона повернеться до цієї розмови.

До речі, Ірина Сопонару також вже готова до весілля, але знову ж таки через бойові дії такої довгоочікуваної події поки не буде.

«Я дуже довго не була готова до весілля. І от зараз вона (готовність - ред.) і прийшла», - каже Сопонару, яка вже встигла познайомитись з батьками свого коханого.

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