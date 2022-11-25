Как сообщает Politeka.net, украинский ведущий Анатолий Анатолич отреагировал на последнее заявление украинской певицы Ани Лорак, которая строит карьеру в россии, стране – спонсоре терроризма, назвав ее овцой и не только. Свою реакцию он разместил в комментариях под под постом певички-предательницы и показал скрин в своих Instagram-Storiеs.

В посте Ани Лорак заявила, что замалчивает нападение рф на Украину, так как ей "не хочется быть использованной никем и ничем", а "хочется делиться мыслями, переживаниями, эмоциями".

"С самого детства я хотела петь, потому что хотела нести любовь", – заявила она.

Анатолий Анатолич предложил артистке выступить в Вышгороде Киевской области, куда 23 ноября попала российская ракета. Телеведущий с сарказмом заявил, что горожанам там не хватает любви и добра, которые в своем творчестве якобы несет уроженка Черновицкой области. Также он отметил, что в Вышгороде был дом, но дом взорвали для ее выступления. Артистка в ответ удалила этот комментарий.

"Каролина, очень ждем в Вышгороде для выступления. Как раз позавчера россия "расчистила для вас площадку". В Вышгороде был дом, но его взорвали, чтобы "освободить место для светлого и доброго". Для настоящего творчества. Для вас, нашей любимки", – написал ей Анатолий Антолич.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.