Жена актера студии "Квартал 95" Степана Казанина Наталья, которая родилась и половину жизни прожила в рф, теперь страдает от агрессии своих экс-соотечественников.

В этот раз на своей странице в Instagram жена комика рассказала. как их семья переживает блекаут после массированной ракетной атаки оккупантов по Украине 23 ноября.

"Киев. 25 ноября. Вторые сутки без света и связи. Все пауэрбэнки приказали долго жить. В неведении естесна. В морозилке слипшийся комок пельменей, в голове — слипшийся поток мыслей. У ребенка на завтрак молоко. Просто молоко. Хорошо, что не прокисло. В отличии от моей физиономии", — признается Казанина.

Супруга звезды "Квартал 95" также наметила себе план на день в таких тяжелых условиях.

"Сейчас отправлю сына в школу в неглаженной форме. У него теперь из света только учение. Сама — в машину. Попробую зарядить телефон. Потом в соседний супермаркет. Там генератор и вай-фай. И весь наш жилой комплекс. Строчит замерзшими пальцами СМС-ки родным и читает новости. И я. Строчу и читаю. Лишь бы никого не забыть", — пишет Наталья.

Также, по словам жены Степана Казанина, продукты покупать сейчас нет смысла.

"Хранить все равно негде. На улице недостаточно холодно. Зато в квартире достаточно тепло. И темно. Даже днем. Солнце как будто тоже забрали. Хорошо, дали воду. И надежду… Ждем…", — добавила она.

Напомним, звезда "Женского Квартала" высказалась о выезде Олега Винника за границу.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

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