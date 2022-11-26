Популярная американская певица Бритни Спирс то пропадает из социальных сетей, то появляется и оглушает подборкой довольно смелых кадров. Также исполнительница делает акценты на своей далеко не идеальной фигуре, смущая окружающих.
«Это самое особенное время года 🍂🍁🎄🌟! Есть за что благодарить! Надеюсь, вы все получили по почте мои открытки ко Дню Благодарения и Рождеству. Я знаю, что большинство из них не получали их в прошлом, но я надеюсь, что теперь вы все получаете мои рукописные письма. Psss ... Я слышала, что новое дело - устраивать пижамные вечеринки и танцевать на кухне. Мне не 41… мне 12» - пишет Бритни.
В сети сразу же принялись обсуждать:
«Это войдет в историю как одна из самых грустных историй в Голливуде; Бритни Спирс еще жива? Искренний вопрос... где она? Ее действительно видели? Это кричащий документальный ужас Netflix будущего; Это должно прекратиться; Кто-то ведет ее страницу. Также так много старых кадров. Я уже даже не уверен; Один и тот же Spinning Twist каждый день, кажется, что она на торнадо».
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Большинству кадров Бритни от нескольких дней до нескольких недель, что беспокоит фанатов. Они все чаще обращают внимание на то, как она выглядит и что говорит. Однако смущающие танцы Спирс не остаются без внимания.
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