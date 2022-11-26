Популярная американская певица Бритни Спирс то пропадает из социальных сетей, то появляется и оглушает подборкой довольно смелых кадров. Также исполнительница делает акценты на своей далеко не идеальной фигуре, смущая окружающих.

«Это самое особенное время года 🍂🍁🎄🌟! Есть за что благодарить! Надеюсь, вы все получили по почте мои открытки ко Дню Благодарения и Рождеству. Я знаю, что большинство из них не получали их в прошлом, но я надеюсь, что теперь вы все получаете мои рукописные письма. Psss ... Я слышала, что новое дело - устраивать пижамные вечеринки и танцевать на кухне. Мне не 41… мне 12» - пишет Бритни.

В сети сразу же принялись обсуждать:

«Это войдет в историю как одна из самых грустных историй в Голливуде; Бритни Спирс еще жива? Искренний вопрос... где она? Ее действительно видели? Это кричащий документальный ужас Netflix будущего; Это должно прекратиться; Кто-то ведет ее страницу. Также так много старых кадров. Я уже даже не уверен; Один и тот же Spinning Twist каждый день, кажется, что она на торнадо».

Большинству кадров Бритни от нескольких дней до нескольких недель, что беспокоит фанатов. Они все чаще обращают внимание на то, как она выглядит и что говорит. Однако смущающие танцы Спирс не остаются без внимания.

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