Известная актриса, певица и продюсер Дженнифер Лопес обычно активно показывает в сети кадры из концертов, хвастается дорогими нарядами и удивляет подбором украшений. В этот раз на странице артистки, ее косметического бренда, появился довольно интересный кадр.

Как известно, Дженнифер выглядит моложе своих лет, поэтому делает акцент на фигуре и лице якобы без подтяжек всякий раз на новых съемках. Лопес утверждает, что знает лучшие секреты красоты, поэтому легко показывает кожу вблизи без морщин.

«Сегодня уделим минутку благодарности 🤍 Мы невероятно благодарны каждому из вас, кто составляет это сообщество. С Днем Благодарения, дайте нам знать, как вы празднуете сегодня» - пишут в сети.

Поклонники поддерживают: «Спасибо за вдохновение и мотивацию 🙏; Что добавить в инстаграм jlo мы скучаем по тебе 😍; Маска красоты JLo; Красиво🌹💗💋; Красавица 😍; правда смелая женщина».

А не так давно Лопес показала семейный кадр с Аффлеком, растрогав видом без притворства, фотошопа и каких-либо ухищрений. А сегодня стало известно, что Лопес полностью очистила свой профиль в Инстаграме, удалив все снимки, видео и даже фото профиля.

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