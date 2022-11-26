Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал афишу своего концерта рядом с укрытием и пообещал, что проблем со светом не будет.

На афише Melovin появился в необычном и даже дерзком образе – на нем черный наряд, яркий грим с черно-красными элементами и черные острые когти. Также здесь есть информация о концерте, а именно, что он состоится 18 декабря, накануне праздника Дня Святого Николая.

В подписи к публикации Костя написал: "Друзья, с Black Friday это отличная возможность приобрести второй билет на концерт со скидкой -30%! Акция действует всего 24 часа 25.11. После полуночи на concert.ua. Напоминаем. На площадке работают генераторы, проблем со светом не будет. Укрытие – 3 минуты метро Дворец Спорта. Встретимся со светом и в безопасности".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию исполнителя: "Круто. Мира тебе там, где ты есть", "Очень ждем в Одессе", "Пусть все будет круто", "Твои концерты вдохновляют, дарят уверенность и вызывают зависимость. До встречи", "Было бы классно, если бы и подарок к билету шел генератор, задумайтесь!", "Все пройдет прекрасно! Я верю в это", "Береги себя, все будет хорошо. Верю в тебя и не теряю веры в нас! Люблю и обнимаю! Вдохновения тебе, солнце".

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