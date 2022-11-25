Судья кулинарного телепроекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал интересный факт о себе, связанный с гречкой, которую теперь он частенько кушает.

Как сообщает Politeka.net, известный шеф-повар и бессменный судья кулинарного телепроекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво находится в Украине и занимается волонтерством. Он также, как и многие украинцы, остается без света. Но при этом не унывает и делится личным.

В частности, Эктор Хименес-Браво показал свой завтрак и рассказал интересный факт о себе. На тарелке у него лежали гречка, котлета из индейки и полезный салат - не взирая на обстоятельства кулинар не собирается упускать руки.

Кулинар также рассказал интересный факт о себе, связанный с гречкой, которую теперь он частенько кушает. Оказывается теперь он не представляет своей жизни без Украины и гречки, которую раньше не ел.

"Раньше я так сильно не любил гречку. Для меня это был очень странный продукт и очень странный вкус. Но сейчас, как я не могу жить без Украины, так я не могу жить без гречки", - сделал признание Эктор Хименес-Браво.

Судья "Мастер Шеф" также уверен, что Украину ждет прекрасное будущее, но боятся во время воздушных тревог — это вполне нормально, кулинару тоже страшно. Но нужно не бояться, а что-то делать: помогать, волонтерить, плести сетки, делать окопные свечи или донатить на ВСУ.

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