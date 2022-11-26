Украинская певица Оля Полякова встретилась в Грузии со звездой «Квартал 95» Еленой Кравец.

Полякова, которая, напомним, принимает участие в грузинской версии шоу «Танцы со звездами», увиделась с Кравец в Тбилиси.

Певица сделала серию коротких видео, как любимица украинской публики в уютной атмосфере читает рассказы.

«Сороконожка ты наша», - с нежностью говорит Полякова на одном из видео, вручая Кравец красивый букет роз.

Тронутая вниманием, Елена Кравец пошутила, обращаясь к грузинской публике: «Я так рада, что вы учите танцевать Олю у себя в шоу».

Также звезда «Квартал 95» поблагодарила Полякову, что она пришла.

Напомним, после финала «Голосу країни» певица тут же отправилась в Грузию, где ее ждали на «Танцах со звездами», в котором украинская артистка принимает участие вместе с танцором своего шоу-балета Максимом Ежовым. К слову, парень уже принимал участие в украинских "Танцах". Его партнершей была Леся Никитюк.

Однако добраться быстро до Тбилиси оказалось не так уж и просто.

В результате Полякова едва не вылетела из шоу, организаторы ей даже посоветовали записывать прощальное видео.

Также сообщалось, что Полякова до слез довела Астафьеву новым постом.

Кроме того, Politeka писала, что Полякова отреагировала на победительницу "Голосу країни".