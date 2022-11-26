Певица Оля Полякова, которая сейчас находится не в Украине, решила поделиться своей радостью.

К артистке приехала мама, пишет Politeka.net. Об этом Полякова сообщила на своей странице в Инстаграм.

«А ко мне приехала моя мама», - говорит Полякова на коротком видео, которое, судя по всему, было сделано в ресторане.

Напомним, певица сейчас находится в Грузии, где участвует в шоу «Танцы со звездами». Ее партнером является Максим Ежов – танцор ее шоу-балета и экс-участник украинских «Танців з зірками». Тогда в паре с Лесей Никитюк Максим стал финалистом шоу.

Маму Оли Поляковой зовут Светлана и она неоднократно восхищала подписчиков артистки своим нестареющим и молодым видом.

В апреле этого года певица рассказывала, что ее мама, до войны проживавшая в россии вместе с возлюбленным-дипломатом, покинула страну.

«Слава богу, моя мама уехала. Я очень избегала этого вопроса, пока она была там. Потому что у меня был там как бы заложник, мне было очень страшно. Моя мама уехала, слава богу. Уже около двух недель назад. Она будет со мной, поэтому все будет хорошо», - говорила звезда, которая в тот момент находилась с детьми во Франции.

Напомним также, что Полякова оказалась на грани вылета из шоу в Грузии.

Также сообщалось, что Оля Полякова отреагировала на победительницу Голосу країни.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь Поляковой решилась на изменения во внешности.