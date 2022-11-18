Як пише Politeka.net , Оля Полякова - відома українська співачка, яка виховує двох дітей - 17-річну Машу та 11-річну Алісу. Старша дочка вже виросла справжньою красунею і пішла стопами мами, ставши солісткою молодіжної панк-рок групи. А цього року Маша закінчила навчання у школі та вступила на навчання до Лондона, куди поїхала восени.
При цьому Маша вже погрожувала кинути навчання, адже через воду в Лондоні в неї почалися великі проблеми зі шкірою. Не забуває донька Полякова і про Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу Маша поділилася кадрами, де показала себе після того, як наважилася пофарбувати волосся.
"Хлопці скажуть, що нічого не змінилося. Було - Стало", - написала Маша, показуючи своє волосся.
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Варто зазначити, дочка Полякової пофарбувала волосся у той самий колір, але він став яскравішим і насиченішим.
Нагадаємо, дочка Полякової похвалилася щасливою зустріччю з батьком, якого давно не бачила.
Також Politeka повідомляла, що дочка Полякової показала, яка ціна на продукти у Лондоні.
А ще Politeka писала, що 17-річна дочка Полякової у міні показала, що успадкувала від мами