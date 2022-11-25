Кофейня мужа украинской певицы Джамалы расположена недалеко от парка Шевченко, куда 10 октября попала вражеская ракета. Взрывная волна задела заведение. В программе ЖВЛ артистка поделилась, что в тот день в заведении едва не погибли люди.
В частности, в семейном кафе выбило окна и стеклянные конструкции. Также взрывная волна повредила электрические приборы в заведении. Сейчас кофейня не работает, но ее в ближайшее время отремонтируют. Кроме того, по словам певицы пострадали люди, ведь у них тогда был рабочий день.
"Там действительно все разбито и оборудование пострадало, стекло. Но это такое. Там же начался день и пришедшие бариста вышли на перерыв или покурить. Они вышли – это было начало рабочего дня. И это главное. Главное, что все живы! Кто-то поранился, но они живы", — сказала Джамала.
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Джамала также рассказала, что уже на следующий день кофейня заработала. Весь персонал и благотворительный фонд, с которым сотрудничает заведение, помогли восстановить здание. Бизнес, говорит Джамала, сейчас не приносит прибыли, но они работают, чтобы дать рабочие места людям.
Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".
Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.
Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.