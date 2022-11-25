Джамала также рассказала, что после произошедшего, уже на следующий день кофейня заработала.

Кофейня мужа украинской певицы Джамалы расположена недалеко от парка Шевченко, куда 10 октября попала вражеская ракета. Взрывная волна задела заведение. В программе ЖВЛ артистка поделилась, что в тот день в заведении едва не погибли люди.

В частности, в семейном кафе выбило окна и стеклянные конструкции. Также взрывная волна повредила электрические приборы в заведении. Сейчас кофейня не работает, но ее в ближайшее время отремонтируют. Кроме того, по словам певицы пострадали люди, ведь у них тогда был рабочий день.

"Там действительно все разбито и оборудование пострадало, стекло. Но это такое. Там же начался день и пришедшие бариста вышли на перерыв или покурить. Они вышли – это было начало рабочего дня. И это главное. Главное, что все живы! Кто-то поранился, но они живы", — сказала Джамала.

Джамала также рассказала, что уже на следующий день кофейня заработала. Весь персонал и благотворительный фонд, с которым сотрудничает заведение, помогли восстановить здание. Бизнес, говорит Джамала, сейчас не приносит прибыли, но они работают, чтобы дать рабочие места людям.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.