Украинский музыкант, лидер группы "Антитела" и парамедик Тарас Тополя, который с начала войны служит в Вооруженных силах Украины, часто делится с поклонниками в Instagram новостями о своей жизни. Так, в этот раз артист, который время от времени возвращается к творческой деятельности, рассказал о финском шоу, которое посвятили Украине, и в котором он принимал участие.

Также Тарас показал кадры со съемок этого проекта под названием "Песня моей жизни". По словам артиста, премьера шоу состоится воскресенье, 27 ноября, а посмотреть его украинцы смогут на телеканале "ТЕТ".

"Финские телевизионщики четко показали, что независимо от того, из какой ты сферы – телевизионной, военной, медицинской, ИТ, креативной – повсюду можно встать на сторону добра и проявить поддержку. Наши зарубежные коллеги так и поступили, посвятив свое шоу украинцам. Этот выпуск посмотрят во многих странах Европы. Это шоу будет носить особый характер, связанный с борьбой, в которой мы все находимся. Во-вторых, вы услышите интересные песни, истории и увидите необычайно светлый финал этого шоу. Это были те несколько часов, когда все пытались создать атмосферу тепла, любви, несмотря на трудный контекст войны. На мгновение удалось перенестись в ту мирную жизнь, по которой мы все так соскучились – по съемкам и свету софитов. Украинцы были и зрителями в студии. Приглашаю вас к просмотру этого воскресенья!", - рассказал Тополя в подписи к посту.

Напомним, "Как всегда": "Мисс Украина-Вселенная" Неплях в модном пальто очаровала новой фотосессией.

Как сообщала Politeka, "24 февраля мы даже не думали…": экс-подопечная Монатика Лида Ли спела для украинцев посреди темной улицы.

Также Politeka писала, что "Почувствовала, что почти не дышу": экс-жена Потапа Горовая рассказала, что вызвало у нее сильные переживания.