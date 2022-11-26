Гимнастка Даша Ульянова, победительница шоу "Холостяк" не забывает о модных съемках, чем привлекает еще больше внимания.

Молодая гимнастка, победительница одного из сезонов «Холостяка» Даша Ульянова продолжает активно вести Инстаграм и привлекать внимание модными образами. Девушка смогла отличиться еще на съемках проекта и многие интересуются ее секретами красоты.

На шоу многие обратили внимание на пухлые губы Даши и ее довольно нетипичную форму, а сама она не скрывала – она действительно увеличила их и ей это нравится. По словам Даши, это ей ходить с такими формами и ей это нравится.

На кадрах даже теперь она делает акцент на них:

«Как хорошо 😍; Очень хорошая 😍; Очень хорошая😍🔥; Дашуня, как голливудская звезда!; Звездочка🥰 очень хороша🔥; Звездочка🥰 очень хороша; Какая маленькая очаровательная девушка красавица; Фото🔥, как вам удается быть такой красивой, несмотря на отключение света, откройте секрет?))».

Не забывает Даша делиться историями из жизни и не скрывает - у нее тоже бывают проблемные ситуации и мрачные дни.

«Дома нет ни света, ни воды. Но спасибо этому прекрасному салону за то, что у них было все выше сказанное! P.s. Точку не сдаю!» - с юмором подметила Даша и показала, как проходит ее свободное время в салоне красоты.

Напомним, "Как всегда": "Мисс Украина-Вселенная" Неплях в модном пальто очаровала новой фотосессией.

Как сообщала Politeka, "24 февраля мы даже не думали…": экс-подопечная Монатика Лида Ли спела для украинцев посреди темной улицы.

Также Politeka писала, что "Почувствовала, что почти не дышу": экс-жена Потапа Горовая рассказала, что вызвало у нее сильные переживания.