Блогер Екатерина Репяхова показала семейные будни без света и связи вместе с ребенком и мужем.

Молодая жена Виктора Павлика младше него практически на 30 лет, однако это не мешает паре показывать, как они счастливы в браке. Также пара любит делиться семейными кадрами в Инстаграм и рассказывает о своем маленьком сыне Мише.

Сейчас Катерина и Виктор переживают сложный период, как и другие украинцы. У многих нет дома света, тепла и связи. Также без воды возможность смотреть за маленьким ребенком стала довольно ограниченной.

«У нас все без изменений, света больше не давали, воды нет. Связь очень плохая, но спасибо, хоть такая есть. У нас разряжено почти все. Телефоны, планшеты, павербанки.

Сели в машину и просто едем. Таким образом заряжаем телефоны. Слева и права большие дома, но как вы все видите – вокруг темно. Конечно, тяжело, но ищем только положительные моменты!».

День назад Катерина показала, как их утро началось с отключения электроэнергии, поэтому они с семьей решили проехаться, на тот момент они без света были уже семь часов.

«Просто сели и поехали кататься. Словили интернет уже в Борисполе. А вот пошли вторые сутки, как мы без света. Немного прорывается связь, может эта стори загрузится. Дали свет на 50 минут и снова нет. В душ сходить не успела. Только Мишу покупать» - рассказала Катерина.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.