Молодая жена Виктора Павлика младше него практически на 30 лет, однако это не мешает паре показывать, как они счастливы в браке. Также пара любит делиться семейными кадрами в Инстаграм и рассказывает о своем маленьком сыне Мише.
Сейчас Катерина и Виктор переживают сложный период, как и другие украинцы. У многих нет дома света, тепла и связи. Также без воды возможность смотреть за маленьким ребенком стала довольно ограниченной.
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Каменских вызвала бурную реакцию, записав видео дома после выключения света: "А что там, Настя?"
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«У нас все без изменений, света больше не давали, воды нет. Связь очень плохая, но спасибо, хоть такая есть. У нас разряжено почти все. Телефоны, планшеты, павербанки.
Сели в машину и просто едем. Таким образом заряжаем телефоны. Слева и права большие дома, но как вы все видите – вокруг темно. Конечно, тяжело, но ищем только положительные моменты!».
День назад Катерина показала, как их утро началось с отключения электроэнергии, поэтому они с семьей решили проехаться, на тот момент они без света были уже семь часов.
«Просто сели и поехали кататься. Словили интернет уже в Борисполе. А вот пошли вторые сутки, как мы без света. Немного прорывается связь, может эта стори загрузится. Дали свет на 50 минут и снова нет. В душ сходить не успела. Только Мишу покупать» - рассказала Катерина.
Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.