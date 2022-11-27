Известная артистка, вторая «Холостячка» Злата Огневич каждый день показывает свою жизнь, делится историями о неловких буднях и не скрывает лицо под множеством фильтров. В этот раз Злата показала, как выглядят ее звездные путешествия между концертами.

Примечательно, что Злата не путешествует на личном авто или хвастается чрезмерным пафосом. Она ездит на поезде и каждый раз показывает, как проходят ее путешествия.

«Еду и смеюсь! Вы спрашиваете, умею ли я пользоваться wallets. Я потеряла карточку, про существование оплаты телефоном я тоже в курсе… Ним и пользуюсь. Но физически карту найдут и что-то купят. Омаров, например. Или в с*кс-шоп пойдут.

А вот мой классический набор на поезд. Лапша, водичка, детское питание – я обожаю все эти детские пюрешки. И… верхняя полка. Я почти как на скалодроме» - поделилась Злата.

Ранее Злата показала себя в непривычном образе, похвасталась обновкой и отшутилась по поводу будней каждой украинки без света. По ее словам, она отправилась в район Дарницы в Киеве, пока у нее дома нет электричества. При этом она успела в течении 15 минут, своего пребывания на заправке, потерять телефон и за такое же время его снова обнаружить.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.