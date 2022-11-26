Известный украинский дизайнер Андре Тан раскрыл три правила, как, по его мнению, должен вести себя мужчина.

На своей странице в Instagram модельер решил поделиться с поклонниками своими "мужскими правилами".

Во-первых, Андре Тан убежден, что нравиться самому себе = нравиться женщинам.

"Раньше я пытался угодить всем в ущерб себе. И в жизни, и в эскизах, и в бизнесе. И вроде все довольны, но будто бы из ниоткуда у меня возникли проблемы с самооценкой и пониманием чего я вообще хочу", — пишет звезда.

Во-вторых, дизайнер напомнил, что быть собой — это нормально.

"Типичная ошибка многих мужчин независимо от возраста – думать о том, как впечатлить женщину, а не о том, впечатлит ли она вас. Чтобы стать привлекательными, нужно уважать себя и строить твёрдые границы. Уделяйте время тем, кто готов выделять время на вас", — подчеркнул он.

Еще одно правило Андре Тана: не сглаживайте углы — стройте границы.

"Мужчины с собственным мнением впечатляют женщин сильнее комплиментов. Не нужно ругаться каждый раз, когда вас что-то не устраивает. Просто чётко обозначьте свои границы", — добавил дизайнер.

Украинцы в комментариях поддержали его слова: "Очень мудро сказано, жаль, годы нужны для этого понимания)), спасибо, что сформулировали так лаконично".

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