В Украине 26 ноября чтят память жертв трех Голодоморов, которые украинцы пережили в ХХ веке. В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар посвятил этой теме мощный пост.

"Когда я думаю о Голодоморе, то испытываю сплошной ужас. Мне трудно понять, за что и зачем нашей нации все эти трагические испытания. Но здесь должно быть правило: помнить, становиться сильнее и беречь друг друга. У многих из нас Голодомор вычеканился в ДНК, оттуда берут начало многие наши пищевые привычки. Я не могу, к сожалению, стереть это с нашей генетической памяти. Но я могу сместить акценты и сказать вам следующее: осознаем Голодомор, молчим минуту, а потом благодарим за все этх прекрасные украинские продукты, которые сейчас имеем и бережем их", - отметил Евгений Клопотенко.

Звезда "Массер Шеф" призвал поклонников работать ради Украины, лелеять и развивать свое.

"Каждая пшеничка, каждая свекла должна стать для нас источником вдохновения и любви. Спасибо миру, признающему Голодомор геноцидом. Важно называть вещи своими именами. То, что происходило в прошлом и то, что происходит сейчас. Помним", — добавил звездный шеф-повар.

Напомним, ранее Клопотенко рассказал, что изменилось после того, как он перешел на украинский язык.

Также сообщалось, что Клопотенко признался в своем страхе детства.

Кроме того, Politeka.net писала, что Клопотенко озадачил украинцев новым рецептом.