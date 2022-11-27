В прошлом году звезда, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, вышла замуж за своего любимого-бизнесмена по имени Алмаз. Ее муж – непубличная личность. Известно, что бизнесмен казахского происхождения имеет миллионное состояние, и уже более двух лет Иванна вместе с ним живет в Швейцарии.

Накануне в швейцарском Берне состоялось мероприятие памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. На мероприятии было немало украинцев, иностранной дипломатии и талантливых исполнителей. На своей странице в Instagram Иванна Онуфрийчук показала, как все прошло.

"Я с честью и восторгом посещаю такие события. Для меня очень важно рассказывать большему количеству людей об Украине, обо всем, что в ней происходило и происходит 🙏🏽И я была поражена, сколько украинцев вчера собралось в одном зале, как они чувствуют украинские песни и передают сочувствие и любовь к Украине через них 💙💛", — признается ведущая.





"Геноцид в Украине — это еще одно преступление россии, которое показывает их желание уничтожить нашу нацию. Это еще одно преступление, которому нет прощения. Поэтому мы должны передавать нашу историю из поколения в поколение всеми способами, рассказывать ее всему миру. Мы должны помнить, объединяться снова и снова, чтобы победить это зло навсегда!", - подчеркнула Онуфрийчук.

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